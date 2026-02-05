La P2 internazionale di Epstein | il network del finanziere come laboratorio d’intelligence

Il caso dei file di Jeffrey Epstein riaccende i riflettori su un network internazionale che collegava traffico di esseri umani, abusi sessuali e ricatti. La scoperta di questi documenti solleva molte domande su come funzionasse questa rete, considerata da alcuni come un vero e proprio laboratorio di intelligence. L’emersione di queste prove ha acceso un dibattito che va oltre il piano penale, toccando anche aspetti politici e di potere nascosti dietro le quinte.

Il caso dei file di Jeffrey Epstein sta facendo discutere per molti fattori: dall'emersione della rete mondiale di traffico di esseri umani, abusi sessuali e ricatti del finanziere morto per un presunto suicidio nel 2019 durante la detenzione al Metropolitan Correction Center di New York si arriva a fenomeni politologici interessanti che meritano di essere discussi a prescindere dal rilievo penale. In particolare, è bene sottolineare il ruolo importante del network del finanziere condannato per abusi sessuali e molestie per fini politici e come laboratorio d'intelligence capace di connettere mondi e sistemi di potere.

