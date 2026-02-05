La P2 internazionale di Epstein | il network del finanziere come laboratorio d’intelligence

Da it.insideover.com 5 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il caso dei file di Jeffrey Epstein riaccende i riflettori su un network internazionale che collegava traffico di esseri umani, abusi sessuali e ricatti. La scoperta di questi documenti solleva molte domande su come funzionasse questa rete, considerata da alcuni come un vero e proprio laboratorio di intelligence. L’emersione di queste prove ha acceso un dibattito che va oltre il piano penale, toccando anche aspetti politici e di potere nascosti dietro le quinte.

Il caso dei file di Jeffrey Epstein sta facendo discutere per molti fattori: dall’emersione della rete mondiale di traffico di esseri umani, abusi sessuali e ricatti del finanziere morto per un presunto suicidio nel 2019 durante la detenzione al Metropolitan Correction Center di New York si arriva a fenomeni politologici interessanti che meritano di essere discussi a prescindere dal rilievo penale. In particolare, è bene sottolineare il ruolo importante del network del finanziere condannato per abusi sessuali e molestie per fini politici e come laboratorio d’intelligence capace di connettere mondi e sistemi di potere. 🔗 Leggi su It.insideover.com

la p2 internazionale di epstein il network del finanziere come laboratorio d8217intelligence

© It.insideover.com - La P2 internazionale di Epstein: il network del finanziere come laboratorio d’intelligence

Approfondimenti su Jeffrey Epstein

Usa, il dipartimento di Giustizia pubblica la prima parte degli “Epstein files”: individuate oltre 1200 vittime del finanziere

La bugia di Trump su Epstein e sull’amicizia troncata nel 2004, una mail del finanziere lo smentisce: «Ero con lui il Thanksgiving del 2017» 

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Jeffrey Epstein

Argomenti discussi: La Spagna espelle l'ambasciatore del Nicaragua: è il figlio del capo della P2 Licio Gelli; Gelli Jr. cerca casa; Il governo spagnolo contro Maurizio Gelli: deve lasciare Madrid entro 72 ore; I motivi politici di un No al referendum sulla giustizia.

Cos’è la patente internazionale e quando serve davveroLa patente internazionale è un documento aggiuntivo alla tua patente italiana che ti permette di guidare legalmente in molti paesi esteri. Non sostituisce la patente italiana, ma la integra, ... facile.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.