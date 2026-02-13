Fisiomed espande la sua presenza a Macerata | acquisito Centro Medico Aurora e nuovo ambulatorio chirurgico in arrivo
Fisiomed espande la sua presenza a Macerata, acquisendo il Centro Medico Aurora e annunciando l’apertura di un nuovo ambulatorio chirurgico in via Roma. La decisione nasce dalla volontà di rafforzare i servizi sanitari offerti nella città, rispondendo alle crescenti esigenze di assistenza. Un dettaglio che distingue questa operazione è l’investimento in tecnologie all’avanguardia, che permetteranno di offrire interventi più complessi e di qualità superiore.
Fisiomed sbarca nel cuore di Macerata: un nuovo polo sanitario in via Roma. Macerata accoglie un nuovo punto di riferimento per la salute: Fisiomed, gruppo medico maceratese, ha inaugurato ieri una sede nel cuore della città, in via Roma. L’apertura, frutto di un’espansione strategica, rafforza la presenza del gruppo sul territorio, portando a dieci il numero di sedi, e mira a offrire un ventaglio di servizi più completo e accessibile ai cittadini. Dalla frazione al centro: la storia di un’espansione. La storia di Fisiomed è quella di una crescita costante, radicata nel territorio. Partita da Sforzacosta, la struttura medica ha progressivamente ampliato la sua presenza, fino a raggiungere il centro di Macerata con questa nuova sede.🔗 Leggi su Ameve.eu
"Una porta per l'Atlantico": così la Cina espande la sua presenza nell'Artico
L'espansione della presenza cinese nell'Artico rappresenta un tema di crescente attenzione geopolitica.
Basta con la corsa in ambulatorio con 39° di febbre! Una novità in arrivo rivoluzionerà il rapporto col medico di base in caso di assenza dal lavoro per malattia
