Fisiomed espande la sua presenza a Macerata | acquisito Centro Medico Aurora e nuovo ambulatorio chirurgico in arrivo

Fisiomed espande la sua presenza a Macerata, acquisendo il Centro Medico Aurora e annunciando l’apertura di un nuovo ambulatorio chirurgico in via Roma. La decisione nasce dalla volontà di rafforzare i servizi sanitari offerti nella città, rispondendo alle crescenti esigenze di assistenza. Un dettaglio che distingue questa operazione è l’investimento in tecnologie all’avanguardia, che permetteranno di offrire interventi più complessi e di qualità superiore.