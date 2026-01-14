Poti Pictures al Giffoni Experience

Poti Pictures partecipa al Giffoni Experience con il cortometraggio “Magic Box”, realizzato in collaborazione con la Scuola Primaria “Ugo Nofri” di Arezzo. Il film è stato selezionato come finalista al School Experience Festival 5, un’iniziativa dell’Ente Giffoni Experience dedicata alla promozione del cinema tra i giovani. Un riconoscimento che testimonia l’impegno e la qualità del progetto nel contesto educativo e culturale.

Il Giffoni Experience parla anche aretino: "Magic Box", il cortometraggio firmato dalla Poti Pictures insieme alla Scuola Primaria "Ugo Nofri", è ufficialmente tra i finalisti della di School Experience Festival 5, iniziativa organizzata dall'Ente autonomo Giffoni Experience dedicata al cinema. La Poti Pictures al Giffoni Experience - Il progetto realizzato con la Scuola Primaria "Ugo Nofri" di Castiglion Fibocchi approda nella finale del prestigioso festival organizzato da Giffoni e promosso dal MiC e dal MIM

Poti Pictures: tre anni dell’Academy, modello unico in Italia - Arezzo, 2 dicembre 2025 – La conferenza stampa di oggi ha segnato la chiusura di un triennio decisivo per la Poti Pictures, divisione cinematografica della Cooperativa ‘Il Cenacolo’. lanazione.it

Pronti per un nuovo incredibile anno! Poti Pictures Studios, un progetto realizzato grazie al contributo di: Intesa Sanpaolo Fondazione CR Firenze Comune di Arezzo Otto per Mille Valdese COOB Banca TEMA - Terre Etrusche di Valdichiana e di Maremm facebook

