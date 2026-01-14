Poti Pictures al Giffoni Experience

Poti Pictures partecipa al Giffoni Experience con il cortometraggio “Magic Box”, realizzato in collaborazione con la Scuola Primaria “Ugo Nofri” di Arezzo. Il film è stato selezionato come finalista al School Experience Festival 5, un’iniziativa dell’Ente Giffoni Experience dedicata alla promozione del cinema tra i giovani. Un riconoscimento che testimonia l’impegno e la qualità del progetto nel contesto educativo e culturale.

Il Giffoni Experience parla anche aretino: “Magic Box”, il cortometraggio firmato dalla Poti Pictures insieme alla Scuola Primaria “Ugo Nofri”, è ufficialmente tra i finalisti della di School Experience Festival 5, iniziativa organizzata dall’Ente autonomo Giffoni Experience dedicata al cinema. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.itImmagine generica

