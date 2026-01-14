La Poti Pictures al Giffoni Experience

La Poti Pictures, realizzata in collaborazione con la Scuola Primaria “Ugo Nofri” di Castiglion Fibocchi, si qualifica per la finale del Giffoni Experience. Il progetto, nato dall'impegno degli studenti e del corpo docente, partecipa a uno dei festival più importanti del settore, promosso dal MiC e dal MIM. Un riconoscimento che testimonia l’attenzione per l’educazione e la creatività nel settore cinematografico e culturale.

Arezzo, 14 gennaio 2026 – Il progetto realizzato con la Scuola Primaria "Ugo Nofri" di Castiglion Fibocchi a pproda nella finale del prestigioso festival organizzato da Giffoni e promosso dal MiC e dal MIM. Il Giffoni Experience parla anche aretino: "Magic Box", il cortometraggio firmato dalla Poti Pictures insieme alla Scuola Primaria "Ugo Nofri", è ufficialmente tra i finalisti della di School Experience Festival 5, iniziativa organizzata dall'Ente autonomo Giffoni Experience dedicata al cinema fatto nelle scuole realizzata nell'ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola promosso da MiC (Ministero della Cultura) e del MIM (Ministero dell'Istruzione e del Merito).

Pronti per un nuovo incredibile anno! Poti Pictures Studios, un progetto realizzato grazie al contributo di: Intesa Sanpaolo Fondazione CR Firenze Comune di Arezzo Otto per Mille Valdese COOB Banca TEMA - Terre Etrusche di Valdichiana e di Maremm facebook

