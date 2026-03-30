Svaligiata la casa del figlio di Franco Zeffirelli | i ladri fuggono con due casseforti

Una banda di ladri ha svaligiato la villa fiorentina del figlio di Franco Zeffirelli nella serata di ieri. I malviventi sono entrati durante la notte e sono riusciti a portare via due casseforti. L’intervento delle forze dell’ordine è ancora in corso e si stanno esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona. Nessuna informazione è stata resa nota sui sospetti o sui dettagli dell’azione.

Il bottino, costituito da monili e gioielli, è ancora da stimare: gli inquirenti sperano di ottenere delle immagini utili dalle videocamere di sicurezza installate vicino all’abitazione Clamoroso furto messo a segno da una banda di ladri all’interno della villa fiorentina di Franco Zeffirelli: i malviventi sono entrati in azione nella serata di ieri, riuscendo a fuggire con ben due casseforti. Pippo Zeffirelli, direttore della Fondazione omonima sita nel complesso storico in piazza San Firenze, che raccoglie disegni, bozzetti, costumi e fotografie legati all’attività del maestro e all’interno del quale sono ospitati un archivio, una biblioteca e un museo dedicati, ha contattato le forze dell’ordine una volta resosi conto dell’effrazione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Svaligiata la casa del figlio di Franco Zeffirelli: i ladri fuggono con due casseforti Articoli correlati Firenze: furto in casa del figlio di Zeffirelli, ladri in fuga con due cassefortiFIRENZE – Furto nella notte fra il 29 e il 30 marzo 22026 nella casa fiorentina di Pippo Zeffirelli, figlio adottivo del maestro Franco. Nel mirino dei ladri la casa del figlio di Zeffirelli: portate via due cassefortiFirenze, 30 marzo 2026 – Nella tarda serata di ieri, domenica 30 marzo, è stato messo a segno un furto nell’abitazione del figlio adottivo di Franco... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Franco Zeffirelli Furto in casa del figlio adottivo di Zeffirelli a Firenze(ANSA) - FIRENZE, 30 MAR - Furto nella casa a Firenze di uno dei figli adottivi di Franco Zeffirelli. L'allarme è scattato ieri sera tardi, dopo la segnalazione di un vicino. Sul posto è poi intervenu ... msn.com Nel mirino dei ladri la casa del figlio di Zeffirelli: portate via due cassefortiFurto nella zona di Campo di Marte. All’interno dei caveau oro, gioielli e monili preziosi. L’allarme lanciato dalla stessa vittima ... msn.com