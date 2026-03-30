Firenze | furto in casa del figlio di Zeffirelli ladri in fuga con due casseforti

Nella notte tra il 29 e il 30 marzo 2026, si è verificato un furto nella residenza fiorentina di Pippo Zeffirelli, figlio adottivo del maestro Franco Zeffirelli. I ladri sono riusciti a portare via due casseforti e sono fuggiti prima dell’intervento delle forze dell’ordine. La polizia sta indagando sull’accaduto e ha raccolto testimonianze sul posto.

FIRENZE – Furto nella notte fra il 29 e il 30 marzo 22026 nella casa fiorentina di Pippo Zeffirelli, figlio adottivo del maestro Franco. L’allarme è scattato poco dopo la mezzanotte nell’abitazione a Campo di Marte dopo la segnalazione di un vicino. Sul posto è poi intervenuta la polizia. Secondo quanto appreso i ladri sono riusciti a portare via due casseforti: la prima stima della refurtiva sarebbe di 50.000 euro in gioielli. Al setaccio le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti in zona. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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