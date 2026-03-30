Nel 2025, Suzuki Italia ha registrato oltre 31.000 immatricolazioni, raggiungendo una quota di mercato superiore al 2 per cento. Un dato che testimonia la presenza consolidata del marchio nel settore automobilistico nazionale, in particolare tra i clienti privati. Secondo un rappresentante dell’azienda, ci sono margini di crescita per i modelli compatti e leggeri, che potrebbero contribuire ad ampliare ulteriormente la propria presenza sul mercato.

Roma, 30 mar. - (Adnkronos) - Dopo aver chiuso il 2025 con oltre 31.000 immatricolazioni e una quota di mercato superiore al 2%, Suzuki Italia consolida il proprio posizionamento nel panorama automotive nazionale, confermandosi tra i brand di riferimento nel canale dei clienti privati. Al centro della strategia del marchio Suzuki guidato da Massimo Nalli emerge una visione chiara: presidiare con coerenza il segmento delle vetture compatte, efficienti e accessibili, intercettando una domanda crescente di mobilità razionale, soprattutto nei contesti urbani. Una scelta distintiva rispetto a un mercato sempre più orientato verso soluzioni tecnologicamente complesse e, spesso, più onerose. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Suzuki, in Italia in 2025 oltre 2% - Nalli: "Spazio di crescita per modelli compatti e leggeri"

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