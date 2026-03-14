Tuttosport – Non siamo stati compatti E su Cremaschi e Suzuki…

Il Parma ha subito una pesante sconfitta a Torino, dove la squadra di D’Aversa ha perso 4-0 contro il Torino. Durante il match, Tuttosport ha riportato che i giocatori del Parma non sono stati abbastanza compatti, mentre sul fronte delle strategie, Cremaschi e Suzuki sono stati protagonisti di alcune azioni significative. La partita si è conclusa con il risultato netto a favore del Torino.

2026-03-14 00:35:00 Calciomercato, dalla redazione piemontese di Tuttosport: TORINO – Crolla il Parma che subisce il poker a Torino contro la formazione di D’Aversa. Ai microfoni di Dazn arriva l’analisi del tecnico ducale, Carlos Cuesta: “Ci sono state due doppie mazzate oggi: alla prima occasione, prendere gol così presto e l’infortunio di Cremaschi, ma abbiamo reagito e la squadra è riuscita a pareggiare portando la partita dove volevamo noi. Nel secondo tempo poi ci sono stati due eventi in un minuto che ci hanno fatto male, da lì l’approccio del Torino è stato diverso e noi abbiamo fatto fatica a fare le ripartenze. Le cose da migliorare ci sono assolutamente, ma allo stesso tempo sono orgoglioso della prima reazione e del fatto che i ragazzi hanno provato a dare tutto. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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