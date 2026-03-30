Una vettura è stata rimossa con un intervento di rimozione forzata, mentre al carro attrezzi sono state comminate delle multe. La vicenda coinvolge la Carrozzeria Agliata di Monza, che si trova al centro di questa situazione, descritta come quasi paradossale. La questione riguarda il procedimento di rimozione e le sanzioni applicate agli operatori coinvolti.

Un’inceppatura della macchina amministrativa, per una situazione quasi paradossale. Protagonista, suo malgrado, la Carrozzeria Agliata di Monza. La storica attività di via Silva 32 sta ricevendo multe durante lo svolgimento del lavoro per cui è stata incaricata dallo stesso Comune: la rimozione, con i suoi carro attrezzi, dei veicoli non autorizzati dalle Ztl. Il nodo è tutto nelle nuove regole entrate in vigore lo scorso dicembre: per i mezzi oltre le 3,5 tonnellate, necessari per intervenire su veicoli di grandi dimensioni, servono autorizzazioni diverse rispetto alle solite. Un dettaglio non secondario, che però – denuncia il titolare – non sarebbe stato comunicato per tempo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Suv in rimozione forzata. Multe al carro attrezzi

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