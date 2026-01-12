Carro attrezzi si incastra sotto un ponte traffico in tilt

Questa sera, all’ingresso dell’autostrada A2 del Mediterraneo, nello svincolo di Pontecagnano, si è verificato un incidente che ha causato il blocco del traffico. Un carro attrezzi è rimasto incastrato sotto un ponte, determinando disagi e rallentamenti sulla viabilità locale. Le autorità sono intervenute per gestire la situazione e ripristinare la normalità al più presto.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.