Carro attrezzi si incastra sotto un ponte traffico in tilt

12 gen 2026

Questa sera, all’ingresso dell’autostrada A2 del Mediterraneo, nello svincolo di Pontecagnano, si è verificato un incidente che ha causato il blocco del traffico. Un carro attrezzi è rimasto incastrato sotto un ponte, determinando disagi e rallentamenti sulla viabilità locale. Le autorità sono intervenute per gestire la situazione e ripristinare la normalità al più presto.

Traffico bloccato questa sera, all'ingresso dell'autostrada A2 del Mediterraneo, allo svincolo di Pontecagnano, a causa di un carro attrezzi rimasto incastrato sotto un ponte. Il mezzo, che trasportava un camioncino sulla piattaforma, non è riuscito a superare il sottopasso, restando.

