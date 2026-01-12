Carro attrezzi si incastra sotto un ponte traffico in tilt
Questa sera, all’ingresso dell’autostrada A2 del Mediterraneo, nello svincolo di Pontecagnano, si è verificato un incidente che ha causato il blocco del traffico. Un carro attrezzi è rimasto incastrato sotto un ponte, determinando disagi e rallentamenti sulla viabilità locale. Le autorità sono intervenute per gestire la situazione e ripristinare la normalità al più presto.
Traffico bloccato questa sera, all’ingresso dell’autostrada A2 del Mediterraneo, allo svincolo di Pontecagnano, a causa di un carro attrezzi rimasto incastrato sotto un ponte.L'incidenteIl mezzo, che trasportava un camioncino sulla piattaforma, non è riuscito a superare il sottopasso, restando. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
