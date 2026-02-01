Carro attrezzi di Rapinese in azione a Como | rimosse Rolls Royce svizzera e Porsche italiana concorso d’eleganza al deposito

Questa mattina a Como, il carro attrezzi di Rapinese è tornato in azione nel centro storico. Due auto di lusso, una Rolls Royce svizzera e una Porsche italiana, sono state rimosse dal deposito. La polizia ha avuto l’ordine di intervenire, e la rimozione è stata rapida. Le vetture, che partecipavano al concorso d’eleganza, sono state portate via senza esitazioni. La scena ha attirato l’attenzione di passanti e appassionati di auto d’epoca. La città si prepara a una nuova giornata di controlli e interventi simili

Il sindaco Alessandro Rapinese ironizza sui social dopo le rimozioni in centro storico: supercar finite sul carro attrezzi senza distinzioni di targa Il carro attrezzi torna protagonista nel centro storico di Como e, ancora una volta, non fa sconti a nessuno. A finire sul pianale questa mattina sono state una Rolls Royce con targa svizzera e una Porsche "italianissima", come racconta con ironia il sindaco Alessandro Rapinese in un post pubblicato sulla sua pagina Facebook ufficiale. "Nella foto una stupenda Rolls Royce svizzera e una fiammante, italianissima, Porsche in viaggio verso il nostro deposito per le auto rimosse.

