Sotto le acque del Pacifico, vicino alle coste meridionali del Giappone, si registra un aumento dell’attività magmatica a circa pochi chilometri di profondità. Le autorità monitorano attentamente i segnali di un possibile risveglio del supervulcano presente nella zona. Nessuna evacuazione è ancora stata decisa, ma gli esperti continuano a seguire da vicino gli sviluppi di questa situazione.

Sotto il Pacifico, a pochi chilometri di profondità al largo delle coste meridionali del Giappone, il magma sta risalendo. La caldera di Kikai, il supervulcano responsabile dell’eruzione più potente degli ultimi 11.700 anni, si sta lentamente ricaricando. Lo ha confermato uno studio pubblicato il 27 marzo 2026 sulla rivista scientifica Communications Earth & Environment, condotto da ricercatori dell’Università di Kobe in collaborazione con l’Agenzia giapponese per le scienze marine e terrestri, la JAMSTEC. Per capire la portata della scoperta, vale la pena fermarsi un momento sull’eruzione originale. Circa 7.300 anni fa, Kikai esplose in quella che i geologi classificano come una delle catastrofi naturali più violente dell’intera era geologica attuale, l’Olocene, l’epoca che coincide, in sostanza, con tutta la storia della civiltà umana. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Sotto il Giappone qualcosa si sta risvegliando: il supervulcano ricarica il magma e spaventa tutti

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