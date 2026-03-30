Gli scienziati giapponesi hanno rilevato che il serbatoio di magma sotto la caldera Kikai, nota per una delle eruzioni più potenti dell’Olocene, sta nuovamente accumulando materiale. La scoperta indica un incremento dell’attività sotterranea nel vulcano, che rimane sotto stretta sorveglianza. La caldera si trova in una zona soggetta a monitoraggio continuo a causa dei rischi connessi all’attività vulcanica.

Gli scienziati giapponesi hanno recentemente scoperto che il serbatoio di magma sotto la caldera Kikai, collegata alla più potente eruzione dell’Olocene, sta nuovamente accumulando magma. La ricerca, guidata dall’Università di Kobe, fornisce preziose informazioni sull’evoluzione dei grandi sistemi di caldera, come Yellowstone negli Stati Uniti e Toba in Indonesia, e potrebbe migliorare le previsioni sulle future eruzioni. Alcune eruzioni vulcaniche sono così imponenti da poter seppellire intere città sotto chilometri di magma. Dopo eventi di tale portata, il terreno circostante collassa, formando una vasta depressione nota come caldera. Oltre alla famosa Yellowstone e alla caldera Toba, la Kikai in Giappone rappresenta uno degli esempi più studiati: la sua ultima eruzione risale a 7. 🔗 Leggi su Billipop.com

© Billipop.com - Il Supervulcano Kikai sta nuovamente accumulando magma

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