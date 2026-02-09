E' morto Antonino Zichichi il fisico di fama internazionale si era formato a Palermo

È morto oggi Antonino Zichichi, il fisico di fama internazionale che si era formato a Palermo. Aveva 90 anni ed è scomparso nella sua casa a Bologna. Zichichi era considerato uno dei più grandi esperti di fisica delle particelle e aveva dedicato la vita alla ricerca e alla divulgazione scientifica. La notizia ha suscitato dolore tra colleghi e appassionati di scienza.

E' morto oggi, 9 febbraio, Antonino Zichichi, fisico e divulgatore scientifico specializzato nel campo della fisica delle particelle a cui ha dato preziosi contributi. Aveva 96 anni. Lo si apprende da fonti della comunità scientifica. Scienziato di fama internazionale, originario di Erice.

