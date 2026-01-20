Marathon | Uscita annunciata e Contenuti delle edizioni

Il nuovo gioco FPS Marathon sarà disponibile dal 5 marzo su PlayStation 5, Xbox Series e Steam. In questa occasione, verranno rilasciate le edizioni previste e i relativi contenuti, offrendo ai giocatori un’esperienza di qualità. La data di uscita segna un momento importante per gli appassionati del genere, che potranno presto esplorare le novità e le caratteristiche del titolo.

Il nuovo FPS in prima persona Marathon uscirà ufficialmente il 5 marzo su PlayStation 5, Xbox Series e PC (Steam). L’annuncio conferma anche l’apertura dei preordini e chiarisce l’impostazione del gioco, che non punta a essere un classico sparatutto a eliminazioni, ma un’esperienza a squadre con struttura extraction dove il vero obiettivo è entrare in mappa, recuperare risorse e riuscire a scappare vivo. Cos’è Marathon e perché non è un FPS “classico”. In Marathon non vince semplicemente chi fa più kill. Ogni partita è una missione ad alta tensione in cui bisogna esplorare, saccheggiare e gestire il rischio, con la consapevolezza che qualsiasi errore può costarti tutto quello che hai raccolto. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

Marathon: Bungie annuncia la data di uscita e svela tutte le edizioni, inclusa una ricca Collector’s EditionBungie ha annunciato ufficialmente la data di uscita di Marathon, confermando quanto trapelato precedentemente.

