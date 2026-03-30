SUNSHINE SINNER! Secondo titolo a Miami | Lehecka si arrende poderoso record di set vinti!

Jannik Sinner ha vinto il secondo titolo consecutivo a Miami, completando il Sunshine Double senza perdere un set. È il primo giocatore nella storia degli incontri tra Indian Wells e Miami a ottenere questo risultato. La finale si è conclusa con la vittoria di Sinner, che ha battuto il suo avversario in due set. La vittoria rappresenta un record importante nella storia di questa doppia manifestazione.

Jannik Sinner è il primo giocatore nella storia, da quando esiste l’accoppiata di tornei di Indian Wells e Miami, a realizzare il Sunshine Double senza perdere un set. Dopo aver vinto in California, porta a casa anche il Masters 1000 in Florida battendo in finale il ceco Jiri Lehecka per 6-4 6-4 in un’ora e 33 minuti. Era dal 2017 di Roger Federer che al maschile non si verificava il Sunshine Double, raggiunto da Courier, Chang, Sampras, Rios, Agassi e Djokovic (4 volte) oltre al tris del campione svizzero in campo maschile. E per Jannik è il secondo trionfo a Miami dopo quello del 2024. Dopo una coppia di game interlocutori, Sinner è il primo a spingere, e lo fa variando tantissimo le traiettorie da fondocampo per confondere Lehecka. 🔗 Leggi su Oasport.it

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