Al momento si sta disputando il match di secondo turno tra il primo e il secondo favorito del torneo ATP di Miami, con il giocatore numero uno del mondo che ha vinto i primi due set contro il suo avversario. La partita si sta svolgendo senza interruzioni e i punteggi sono di 6-4, 6-4. L'incontro prosegue con la possibilità di ottenere il tanto ambito Sunshine Double.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1.43 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, e buonanotte. Un saluto sportivo. 1.42 Che dire, amici di OA Sport. In questa indimenticabile domenica 29 marzo (anche se ormai è già lunedì.) abbiamo vinto in F1, Superbike, Moto3, MotoGP ed ora nel tennis. Ogni tanto la perfezione esiste. 1.40 L’azzuro sale a 12400 punti nel ranking ATP, portandosi a 1190 da Alcaraz. Siamo in corsia di sorpasso: se Sinner vincesse a Montecarlo, sarebbe sicuro di tornare n.1. Certo, non sarà semplice: il torneo inizierà domenica 5 aprile, c’è poco tempo per recuperare e, soprattutto, adattarsi alla terra rossa. 1.39 Sinner ha vinto gli ultimi tre Masters 1000 senza perdere neppure un set. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sinner-Lehecka 6-4, 6-4, ATP Miami 2026 in DIRETTA: SUNSHINE DOUBLE senza perdere un set! Alcaraz è ormai nel mirino…

Articoli correlati

LIVE Sinner-Lehecka, ATP Miami 2026 in DIRETTA: l’azzurro va a caccia del Sunshine Double!Buonasera e benvenuti alla diretta live di Sinner-Lehecka, finale del Masters 1000 di Miami: appuntamento non prima delle ore 21.

Leggi anche: LIVE Sinner-Lehecka 6-4, 6-4, ATP Miami 2026 in DIRETTA: PERFECT SUNSHINE DOUBLE! Primo nella storia!

Contenuti e approfondimenti su LIVE Sinner Lehecka 6 4 6 4 ATP Miami...

Temi più discussi: Jannik Sinner in finale al Miami Open 2026 contro Jiri Lehecka: quando gioca, orario e dove vedere la partita in diretta · Tennis ATP; Sinner-Lehecka vale il titolo a Miami (e il Sunshine Double): appuntamento alle 21; Sinner-Lehecka, orario e dove vedere in tv e streaming la finale del Masters 1000 di Miami; ATP Miami LIVE: Sinner avanti un set, ma la pioggia lo ferma.

Sinner batte pioggia e Lehecka e conquista Miami: Sunshine Double e record incredibile per Jannik!Jannik Sinner supera le interruzioni per pioggia e batte Jiri Lehecka conquistando Miami e realizzando un Sunshine Double da record ... sport.virgilio.it

LIVE Sinner-Lehecka 6-4, 6-4, ATP Miami 2026 in DIRETTA: SUNSHINE DOUBLE senza perdere un set! Alcaraz è ormai nel mirino…CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1.42 Che dire, amici di OA Sport. In questa indimenticabile domenica 29 marzo (anche se ormai è già lunedì...) ... oasport.it

+++UN ALTRO GIORNO STORICO PER LO SPORT ITALIANO #Sinner batte Lehecka 6-4 6-4 e conquista il Sunshine Double (Indian Wells + Miami) senza perdere un set. Nove anni fa Federer. Ora siamo oltre. 17 match e 34 set vinti di fila nei 1000. UNA x.com

Al Master 1000 di Miami, Sinner vince il primo set 6-4 in finale contro Lehecka DIRETTA - facebook.com facebook