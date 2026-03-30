L’altoatesino ha vinto il torneo di Miami, battendo in finale l’avversario con il punteggio di 6-4, 5-4. Con questa vittoria, ha completato il Sunshine Double, dopo aver già trionfato a Indian Wells. La partita si è conclusa con il successo del giocatore nel secondo set, senza bisogno di giocare il tie-break.

Ennesimo record. «Sono molto contento di aver vinto il Sunshine Double, non l'avrei mai pensato. Abbiamo lavorato duramente, ora ho voglia di tornare a casa» Scritta sulla telecamera per Antonelli e Bezzecchi Straordinario Sinner: l'azzurro conquista per la seconda volta il Masters-1000 della Florida e completa così il Sunshine Double, la doppietta Indian Wells-Miami Jannik stecca con il diritto sul 15-30: Lehecka si porta a 30-30. Arriva però un gravissimo errore del ceco con il diritto: 30-40 e sesta palla break per Sinner nel secondo set. Jannik strappa la battuta conducendo un gran punto da fondo Game ancora complicato per Jannik in battuta: 0-30. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Meraviglioso Sinner: batte Lehecka, vince il titolo a Miami e completa il Sunshine Double Finale 6-4, 5-4

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Sinner in finale a Miami (contro Lehecka) sogna di conquistare il Sunshine DoubleAll products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors.

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