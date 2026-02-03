Made in Italy - Passaggi di tempo - Sulle tracce della grande musica italiana

Questa sera un evento celebra la musica italiana e i grandi classici internazionali, rivisitati in versione acustica. Sul palco, artisti e pubblico si sono lasciati coinvolgere da un’atmosfera calda e intima, tra emozioni e ricordi. La serata ha offerto un viaggio tra note e melodie che hanno fatto la storia, riscoprendo la forza delle canzoni più amate.

Una serata dedicata alla musica italiana e ai grandi evergreen internazionali, reinterpretati in chiave acustica con eleganza, calore e grande coinvolgimento emotivo. Un viaggio sonoro tra canzoni che hanno fatto la storia, raccontate e vissute dal vivo, in un'atmosfera intima e conviviale.🔗 Leggi su Genovatoday.it

