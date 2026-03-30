Sull' alto lago c' è un vigneto eroico creato dagli studenti

Nei giorni recenti, tra i terrazzamenti e il paesaggio montano di Vendrogno, è stato realizzato un nuovo vigneto chiamato

Nei giorni scorsi ha preso forma, tra i terrazzamenti e il paesaggio montano di Vendrogno, il nuovo vigneto "eroico" dell’Associazione fondiaria “Radici” di Bellano. L’intervento ha visto protagonisti una ventina di studenti dell’indirizzo agraria dell’istituto superiore “Marco Polo” di Colico, impegnati in un’esperienza di scuola “sul campo” che unisce formazione e valorizzazione del territorio. Dopo aver realizzato, nei primi giorni di febbraio, la recinzione dell’area a protezione dagli animali selvatici, nei giorni scorsi i ragazzi della classe 1^G indirizzo agraria, affiancati da due studenti della 4^G, sono tornati a Vendrogno per una delle fasi più significative: la messa a dimora di 1. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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