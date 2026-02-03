Nasce un nuovo vigneto grazie agli studenti

Lunedì, a Colico, si è aperto un nuovo capitolo per gli studenti dell’Istituto Agrario Marco Polo. Quindici ragazzi e ragazze della prima G si sono messi in gioco, insieme a tre insegnanti, piantando le basi di un nuovo vigneto. La giornata si è svolta sotto la guida dei soci dell’associazione “Radici” di Bellano, che hanno accompagnato i giovani nel lavoro sul campo. Ora, il vigneto rappresenta un’opportunità concreta per imparare facendo, e potrebbe diventare un punto di riferimento per la scuola e il territorio.

Una giornata intensa quella di lunedì, per 18 studenti e studentesse della 1°G di Agraria del Marco Polo di Colico e tre insegnanti, sotto la guida dei soci dell'associazione fondiaria "Radici" di Bellano. Sfidando temperature prossime allo zero, ragazzi e prof hanno lavorato tutto il giorno per.

