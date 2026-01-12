Firenze truffa del gioco delle tre carte in centro | denunciate due persone

A Firenze, due cittadini romeni sono stati denunciati per aver tentato di truffare turisti e passanti nel centro storico con il cosiddetto “gioco delle tre carte”. L’episodio evidenzia la presenza di attività illecite volte a ingannare i cittadini, sottolineando l’importanza di prestare attenzione durante le interazioni con soggetti sospetti in zone ad alta affluenza. Le autorità continuano a monitorare e contrastare tali pratiche per garantire la sicurezza pubblica.

Due uomini di nazionalità romena sono stati denunciati per aver cercato di truffare turisti e passanti in pieno centro di Firenze con il “gioca delle tre carte”. Una pattuglia della Guardia di Finanza ha individuato i due intenti a giocare all’angolo tra via de’ Cerretani e via dei Rondinelli, un’area del centro caratterizzata da elevatissimo flusso di persone. I responsabili sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per il reato di esercizio del gioco d’azzardo e l’attrezzatura utilizzata è stata sequestrata. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Firenze, truffa del "gioco delle tre carte" in centro: denunciate due persone Leggi anche: Firenze, centro storico assediato dal gioco delle tre carte: denunciati due uomini Leggi anche: Firenze, truffa ai turisti col gioco delle “tre carte” in piazza Duomo. Denunciato un uomo La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Truffa delle tre campanelle, turiste calabresi cadono nel tranello e perdono 300 euro spariti; Gioco delle tre carte, scatta il divieto: come funziona la truffa e perché non si praticherà più nelle strade; Inter-Napoli 2-2, la sintesi della partita. Firenze, truffa del "gioco delle tre carte" in centro: denunciate due persone - (LaPresse) Due uomini di nazionalità romena sono stati denunciati per aver cercato di truffare turisti e passanti in pieno centro di Firenze con ... stream24.ilsole24ore.com

Firenze, il gioco delle tre carte nel centro storico: due denunciati e foglio di via - L’intervento e la truffa – Nel corso di uno dei servizi mirati, una pattuglia della Compagnia pronto impiego, i cosiddetti “Baschi Verdi”, ha individuato due ... pupia.tv

Firenze, centro storico assediato dal gioco delle tre carte: denunciati due uomini - Intervento della guardia di finanza tra via de’ Cerretani e via dei Rondinelli, sequestrata l’attrezzatura e disposto il foglio di via obbligatorio dal questore ... msn.com

FIRENZE - Sventata truffa di ultima generazione sulle macchinette dei biglietti della tramvia. "Il sistema messo a punto dai malviventi, oltre che danneggiare i clienti, soprattutto su carte straniere, ha causato decine di migliaia di euro di danni a Autolinee toscan - facebook.com facebook

Arezzo, truffa del finto carabiniere: anziani derubati per oltre 50.000 euro di gioielli x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.