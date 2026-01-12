Firenze centro storico assediato dal gioco delle tre carte | denunciati due uomini
Nella giornata del 12 gennaio 2026, due cittadini rumeni sono stati denunciati dalla guardia di finanza nel centro storico di Firenze, dove praticavano il gioco delle tre carte. L’intervento mira a contrastare attività illegali e tutela la sicurezza dei cittadini e dei visitatori. L’operazione si inserisce in un più ampio impegno delle forze dell’ordine contro le pratiche fraudolente nelle aree pubbliche.
Firenze, 12 gennaio 2026 - Sorpresi a praticare il cosiddetto gioco delle tre carte nel pieno centro storico di Firenze, due uomini di nazionalità rumena sono stati denunciati all’Autorità giudiziaria dalla guardia di finanza. L’intervento è avvenuto all’angolo tra via de’ Cerretani e via dei Rondinelli, una delle zone a più alto flusso di passanti e turisti, durante un servizio mirato dei cosiddetti “baschi verdi”. Secondo quanto ricostruito, i due uomini, appartenenti allo stesso gruppo di gioco, erano intenti a esercitare un’attività solo apparentemente innocua, ma in realtà basata su un meccanismo di immediata fraudolenza, capace di generare guadagni illeciti e di sottrarre risorse economiche a persone spesso ignare, alimentando circuiti informali non tracciati e potenzialmente collegati ad altre forme di devianza economica. 🔗 Leggi su Lanazione.it
