Nella zona di Cornate, in provincia di Monza e Brianza, è stato catturato un pesce siluro di circa un quintale, considerato uno dei più grandi finora pescati. Nel corso delle operazioni sono stati catturati oltre mille esemplari, per un peso complessivo di quasi 4,5 tonnellate. La cattura del pesce siluro rappresenta un episodio di rilievo per le attività di pesca nella zona.

Cornate (Monza e Brianza) – Più di mille esemplari catturati, tutti insieme quasi 4 tonnellate e mezzo di peso, il più “importante” di un quintale. Missione siluro, il Parco Adda Nord centra l’obiettivo contenimento. È il bilancio conclusivo del progetto triennale per ridurre l’impatto del “predatore di fiume”, ormai da molti anni promosso con finanziamento della Regione ed eseguito sul campo da un team che include guardie ecologiche, squadre di cattura e subacquei. I numeri restituiscono un dato stabile e forse in lieve calo: “Complici anche e sicuramente - dice Giuliana De Filippis, responsabile dell’ufficio risorse naturali del Parco Adda Nord - le campagne di contenimento, che hanno esercitato una continua pressione”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La caccia al pesce siluro, il “predatore del fiume”: catturato un esemplare di un quintale

