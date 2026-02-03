Ecosistema e pesca nel Lago di Garda messi a rischio dai pesci siluro

Il Lago di Garda sta vivendo una crisi grave. I pesci siluro si diffondono rapidamente, mettendo in pericolo le specie autoctone e la pesca tradizionale. Le autorità cercano soluzioni per contenere l’invasione e salvare il delicato ecosistema del lago.

Raffaele Monese lancia l’allarme sulla proliferazione incontrollata del predatore, mentre Alberto Bullio sollecita un intervento urgente della Regione Veneto Il Lago di Garda sta attraversando una crisi ecologica che rischia di compromettere il suo delicato equilibrio ambientale e l'economia ittica locale. Raffaele Monese, pescatore professionista di Garda con trentacinque anni di esperienza alle spalle, non ha mai visto il bacino con così poco pesce. Specie autoctone come tinche, persici e lucci stanno sparendo perché il siluro divora tutto, soprattutto gli avannotti, posizionandosi ormai stabilmente in cima alla catena alimentare del Benaco.🔗 Leggi su Veronasera.it

Nel lago di Garda si è svolta una battuta di pesca al siluro, durante la quale sono stati catturati dodici esemplari in un'ora.

