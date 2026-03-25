Ragù bio richiamato dai supermercati per corpi estranei nei vasetti l'avviso di allerta

Un richiamo ha portato alla rimozione di barattoli di ragù di soia venduti nei supermercati. L’avviso riguarda la presenza di piccoli corpi estranei, di dimensioni inferiori ai 2 millimetri, all’interno delle confezioni. La decisione di ritirare il prodotto è stata presa per motivi di sicurezza e riguarda esclusivamente le confezioni di ragù bio, distribuite in vari punti vendita.

Il ritiro dagli scaffali dei supermercati dei barattoli di ragù di soia è stato disposto in via precauzionale a causa della possibile presenza di piccoli corpi estranei di grandezza inferiore ai 2 millimetri nelle confezioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Ragù bio richiamato dai supermercati per corpi estranei nei barattoli, l’avviso di allertaIl ritiro dagli scaffali dei supermercati dei barattoli di ragù di soia è stato disposto in via precauzionale a causa della possibile presenza di... Leggi anche: Corpi estranei nei pandori: sequestrati e richiamati dai supermercati Tutti gli aggiornamenti su Ragù bio richiamato dai supermercati... Discussioni sull' argomento Lupini, ancora un richiamo per alcaloidi; Semi di chia e lupini: si allargano ancora i richiami; Allerta botulino, richiamata mousse Eurospin. Ritirati semi di chia e panati Despar. GNOCCHI CON RAGÙ DI SALSICCIA un primo ricco e appetitosocondito con un ragù facile e veloce da preparare e con tanta mozzarella di bufala filante https://blog.giallozafferano.it/lericettedisimo/gnocchi-con-ragu-di-salsiccia/ - facebook.com facebook