Ragù bio richiamato dai supermercati per corpi estranei nei vasetti l'avviso di allerta

Da fanpage.it 25 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un richiamo ha portato alla rimozione di barattoli di ragù di soia venduti nei supermercati. L’avviso riguarda la presenza di piccoli corpi estranei, di dimensioni inferiori ai 2 millimetri, all’interno delle confezioni. La decisione di ritirare il prodotto è stata presa per motivi di sicurezza e riguarda esclusivamente le confezioni di ragù bio, distribuite in vari punti vendita.

Il ritiro dagli scaffali dei supermercati dei barattoli di ragù di soia è stato disposto in via precauzionale a causa della possibile presenza di piccoli corpi estranei di grandezza inferiore ai 2 millimetri nelle confezioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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