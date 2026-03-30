Successo per il trittico giovanile Della Polla Peretti e Guastini su tutti

Il trittico giovanile ha riscosso successo, con atleti come Della Polla, Peretti e Guastini che si sono distinti. La società sportiva Aquila di Ponte a Ema ha gestito l’evento, che si terrà nuovamente l’anno prossimo. La manifestazione ha coinvolto diversi giovani atleti e si è svolta seguendo le modalità organizzative abituali della società.

Con la consueta organizzazione della società sportiva Aquila di Ponte a Ema che l’anno prossimo festeggerà il centenario essendo stata fondata nel 1927, si è svolto sul circuito della zona sportiva di Pontassieve il tradizionale trittico di gare giovanili con in palio il Trofeo Croce Azzurra e il Memorial Tommaso Cavorso. Oltre 200 gli atleti dai 13 ai 16 anni impegnati su di un anello interamente pianeggiante. Il primo acuto quello del tredicenne spezzino Massimo Peretti dell’Avis Bike Amelia che riusciva ad anticipare di tre secondi il gruppo regolato per il secondo posto dal livornese Moriconi su Di Lucia, Bolognesi e Gentili, dopo una gara veloce con 60 partenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Successo per il trittico giovanile. Della Polla, Peretti e Guastini su tutti Articoli correlati Ciclismo, a Pontassieve vincono Peretti, Della Polla e GuastiniPontassieve, 29 marzo 2026 – Con la consueta organizzazione della società sportiva Aquila di Ponte a Ema che l’anno prossimo festeggerà il centenario... Alice Mariani e il Trittico della Scala: "Nella danza esprimo la libertà"Che il balletto della Scala stia scrivendo nuove pagine d’arte lo vediamo ad ogni rappresentazione. Aggiornamenti e notizie su Della Polla Argomenti discussi: Successo per il trittico giovanile. Della Polla, Peretti e Guastini su tutti; Ciclismo a Pontassieve vincono Peretti Della Polla e Guastini. Ciclismo, a Pontassieve vincono Peretti, Della Polla e GuastiniNel trittico giovanile di gare ... msn.com