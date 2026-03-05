Bagheria un convegno sulla salute femminile a Palazzo Butera per l' 8 marzo

A Bagheria, in occasione dell’8 marzo, si svolge un convegno sulla salute femminile a Palazzo Butera. L’evento è organizzato da Villa Santa Teresa – Diagnostica per immagini e radioterapia insieme al Comune di Bagheria. La giornata prevede attività di prevenzione dedicate alle donne, in un’iniziativa che si svolge nel centro storico della città.

In occasione dell'8 marzo e della Giornata internazionale della donna Villa Santa Teresa – Diagnostica per immagini e radioterapia con il Comune di Bagheria organizzano una giornata di prevenzione per la salute delle donne. L'iniziativa "Salute femminile: dialogo, prevenzione, cura" domani, venerdì 6 marzo a Palazzo Butera. Nata dalla sinergia tra Villa Santa Teresa e l'associazione Serena a Palermo Odv-Ets, l'iniziativa mira a diffondere la cultura della prevenzione oncologica e a facilitare l’accesso agli screening mammografico. Non è solo una semplice campagna informativa, ma un percorso strutturato che coinvolge medici, associazioni e istituzioni per sostenere la donna a 360 gradi. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

