Calata Capodichino | sorprese con la droga Arrestate 2 persone dalla Polizia di Stato

Durante un intervento nel quartiere San Carlo Arena, la Polizia di Stato ha individuato e sequestrato cocaina, denaro contante e materiale per il confezionamento. Due persone sono state arrestate nell'ambito delle attività di contrasto allo spaccio di droga. L'operazione si inserisce nelle azioni di tutela della sicurezza pubblica, confermando l'impegno delle forze dell’ordine nel presidio del territorio.

Rinvenuti cocaina, denaro contante e materiale per il confezionamento durante i controlli della Polizia di Stato nel quartiere San Carlo Arena.. Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto una 54enne ed una 49enne, entrambe napoletane, la prima con precedenti di polizia, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, gli agenti del Commissariato San Carlo Arena, durante i servizi all'uopo predisposti, hanno effettuato un controllo presso l'abitazione della 54enne, dove hanno rinvenuto, 12 involucri di cocaina del peso di 6,6 grammi, un bilancino di precisione e 400 euro suddivisi in banconote di diverso taglio.

