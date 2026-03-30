Su auto a noleggio sperona veicolo in sosta | a casa vari tipi di droga

Sabato sera, intorno alle 20, la polizia ha arrestato un uomo di 32 anni di origini tunisine in seguito a un episodio avvenuto in strada. L’uomo avrebbe speronato un veicolo in sosta con la sua auto a noleggio. Durante una perquisizione domiciliare, sono state trovate diverse tipologie di sostanze stupefacenti, ritenute destinate allo spaccio.

Intorno alle 20 di domenica 29 marzo 2026 la polizia ha arrestato un 32enne di origini tunisine per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Gli operatori sono risaliti all'intestatario del noleggio, che vive in via dei Sessanta a Cornigliano insieme ad altri coinquilini. Ad aprire la porta è stato il 32enne, scosso dalla presenza della polizia. Visto il forte odore di stupefacenti provenire dall'interno, gli agenti hanno effettuato una perquisizione nell'appartamento e hanno trovato, nella camera del 32enne 26 grammi di cocaina, circa 370 grammi tra hashish e cannabis, materiale da confezionamento, un bilancino di precisione e 4. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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