Auto sfonda la recinzione vola per 2 metri e atterra su un altro veicolo in sosta

Un incidente si è verificato nel parcheggio del Centro per l’Impiego di viale Bornata a Brescia, dove un’auto ha sfondato la recinzione, volando circa due metri prima di atterrare su un altro veicolo in sosta. La conducente, una donna di 57 anni, è uscita illesa, sebbene si siano resi necessari interventi di recupero e riparazioni. L’episodio ha causato spavento e danni, senza conseguenze gravi per nessuno coinvolto.

