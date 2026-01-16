Auto sfonda la recinzione vola per 2 metri e atterra su un altro veicolo in sosta
Un incidente si è verificato nel parcheggio del Centro per l’Impiego di viale Bornata a Brescia, dove un’auto ha sfondato la recinzione, volando circa due metri prima di atterrare su un altro veicolo in sosta. La conducente, una donna di 57 anni, è uscita illesa, sebbene si siano resi necessari interventi di recupero e riparazioni. L’episodio ha causato spavento e danni, senza conseguenze gravi per nessuno coinvolto.
Tanto spavento, ingenti danni e lunghe operazioni di recupero, ma fortunatamente nessuna conseguenza grave per la donna di 57 anni alla guida dell’auto piombata nel parcheggio del Centro per l’Impiego di viale Bornata, a Brescia. La vettura, dopo un volo di circa due metri, è letteralmente. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
