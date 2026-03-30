Studenti di Borgotaro in Assemblea legislativa per il progetto Porte Aperte

Un gruppo di studenti di Borgotaro ha partecipato a un’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, nell’ambito del progetto “Porte Aperte”. Durante l’incontro, sono stati mostrati i meccanismi di funzionamento dell’assemblea e le attività svolte nella sede istituzionale, definita come la “casa delle leggi” della regione. È stata una visita finalizzata a conoscere il ruolo e le funzioni dell’assemblea regionale.

Come funziona l'Assemblea legislativa. Cosa succede nella "casa delle leggi" della Regione Emilia-Romagna. Le curiosità sull'Aula e su dove siedono consiglieri e assessori. Le studentesse e gli studenti dell'Istituto comprensivo di Borgo Val di Taro (Parma) sono stati ospiti dell'Assemblea. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Studenti di Borgotaro in Assemblea legislativa per il progetto “Porte Aperte” Articoli correlati Assemblea legislativa: lavori del 27 gennaio 2026La convocazione arriva in un momento particolarmente rilevante per l’attività consiliare, con un ordine del giorno che intreccia programmazione,... Assemblea Legislativa: seduta su IA, ARSAC e mozioniAggiornamenti in tempo reale sui lavori dell’Assemblea Legislativa: proposte di legge, bilancio ARSAC, mozioni e interrogazioni. Tutti gli aggiornamenti su Studenti di Borgotaro in Assemblea... Argomenti discussi: Parma Facciamo Squadra 2025: il bilancio; LABORATORIO APPENNINO – intervento di Giampaolo Dallara.