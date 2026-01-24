Assemblea legislativa | lavori del 27 gennaio 2026
Il Consiglio regionale della Calabria si riunirà martedì 27 gennaio 2026 alle ore 12:00 per una seduta dell’Assemblea legislativa. Durante l’incontro verranno trattati argomenti riguardanti l’innovazione, l’agricoltura, i rapporti istituzionali e la sicurezza territoriale, in un’ottica di approfondimento e confronto sulle tematiche di interesse regionale.
Assemblea legislativa: il Consiglio regionale convocato per il 27 gennaio. Il Consiglio regionale della Calabria tornerà a riunirsi martedì 27 gennaio 2026, alle ore 12:00, per una nuova seduta dell’ Assemblea legislativa, chiamata ad affrontare temi strategici per l’innovazione, l’agricoltura, i rapporti istituzionali e la sicurezza territoriale. La convocazione arriva in un momento particolarmente rilevante per l’attività consiliare, con un ordine del giorno che intreccia programmazione, governance e interventi di interesse pubblico. I punti all’ordine del giorno. 1. Proposta di legge sull’impiego dell’intelligenza artificiale in ambito regionale La proposta n. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
Sanità, l'Assemblea legislativa: tutelare le persone con Hiv ed Epatite CL'Assemblea legislativa si impegna a rafforzare le iniziative di prevenzione, diagnosi e assistenza per le persone affette da Hiv, Epatite C e altre infezioni sessualmente trasmissibili.
Oblio oncologico, l'assemblea legislativa approva all'unanimità la mozione per l'attuazione della leggeL'assemblea legislativa dell'Umbria ha approvato all’unanimità una mozione per l’attuazione della legge sull’oblio oncologico.
Argomenti discussi: L’Assemblea legislativa è convocata il 20 e 21 gennaio; Acs, le notizie di oggi; In Consiglio regionale si insediano le commissioni: pronto il calendario dei lavori; Riunita la prima Commissione dell'Assemblea legislativa.
Si insediano le commissioni del Consiglio regionale, definito il calendario dei lavoriSi insedieranno la prossima settimana le Commissioni consiliari del Consiglio regionale della Calabria, secondo il calendario dei lavori già definito. (ANSA) ... ansa.it
Consiglio regionale, tempo di rinnovi: in aula per ridefinire Presidenza e CommissioniCAMPOBASSO – Il Presidente del Consiglio regionale, Quintino Pallante, ha convocato per venerdì 23 gennaio 2026, con inizio dei lavori ... molisenetwork.net
Il vicepresidente dell’Assemblea legislativa annuncia un atto ispettivo per sollecitare il ripristino delle normali attività assistenziali dopo i disservizi legati al nuovo gestionale - facebook.com facebook
“Introduzione del welfare integrativo per gli operatori delle aziende sanitarie ed ospedaliere” - Domani, venerdì 23 gennaio ore 9.30 (Palazzo Cesaroni) conferenza stampa presidente Assemblea legislativa, Bistocchi e capigruppo della maggioranza consiglio x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.