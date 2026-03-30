Studente ferito con un rasoio | Si è trattato solo di una bravata

Venerdì mattina in una scuola media di via Allegretti si è verificata un’aggressione che ha coinvolto uno studente di 13 anni. Durante l’episodio, un compagno ha estratto un rasoio dallo zaino e ha ferito l’altro al braccio. Le autorità stanno indagando sulla vicenda, che viene definita come una bravata dai responsabili. Nessun altro dettaglio è stato comunicato riguardo alle motivazioni o alle conseguenze dell’episodio.

MARTINENGO (Bergamo) Una bravata. Va più delineandosi la vicenda dell’aggressione subita venerdì mattina da uno studente 13enne nella palestra della scuola media di via Allegretti, ferito ad un braccio dal rasoio impugnato da un compagno, estratto all’improvviso da uno zaino. Dalle indagini non si tratterebbe di un’aggressione, ma di un gesto involontario. Un gesto nato probabilmente dalla volontà dell’aggressore, anch’egli di 13 anni, di atteggiarsi a duro e a mostrare l’oggetto affilato ai compagni, che ha portato poi a delle conseguenze inaspettate. Nel maneggiare la lama il tredicenne avrebbe colpito accidentalmente il coetaneo che si trovava a pochi passi da lui, procurandogli una ferita sul braccio giudicata guaribile in alcuni giorni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Studente ferito con un rasoio: "Si è trattato solo di una bravata" Articoli correlati Sedia lanciata dalla finestra della scuola, colpita una 18enne a La Spezia. Lo studente: “Solo una bravata”Una studentessa di 18 anni è stata colpita da una sedia lanciata da una finestra del Capellini-Sauro a La Spezia. Biella: spari notturni? Era solo una bravata con pistolaUna serata di allarme a Biella si è risolta in una falsa accusa, quando dei colpi esplosi in via Don Sturzo hanno fatto temere una sparatoria tra i... Contenuti utili per approfondire Studente ferito Temi più discussi: 13enne accoltella la professoressa di francese in diretta social. La donna è in gravi condizioni; Studente ferito con un rasoio: Si è trattato solo di una bravata; Martinengo, studente ferito in classe con una lama: intervengono soccorsi e carabinieri; Bergamo, studente di 13 anni accoltella gravemente insegnante di francese Chiara Mocchi. Martinengo, studente ferito in classe con una lama: intervengono soccorsi e carabinieriViolenza tra i banchi di scuola nella mattinata del 26 marzo: un 13enne colpito da un compagno. Ferite non gravi, ma accertamenti in corso sulla dinamica ... bergamonews.it Treviso, studente ferito a scuola per un gioco pericoloso: il sedicenne sviene dopo una presa al collo di un compagno, la dirigenza scolastica valuta la sospensione con obbligo ...Montebelluna: studente ferito gravemente a scuola a causa di un gioco pericoloso. Il preside annuncia severi provvedimenti per il compagno ... orizzontescuola.it #Sassari: giovane #studente #accoltella il custode dell’Ersu e tenta il suicidio A Sassari, un 23enne accoltella un custode dell'#Ersu e si lancia dal tetto. Il giovane è in gravi condizioni, mentre il 35enne, ferito, non è in pericolo. Indaga la Questura. - facebook.com facebook Prof accoltellata da uno studente di 13 anni: ferita, ma non è in pericolo di vita - x.com