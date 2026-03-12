Biella | spari notturni? Era solo una bravata con pistola

A Biella, durante la notte, alcuni residenti hanno udito dei colpi di arma da fuoco in via Don Sturzo, generando panico tra la popolazione. Tuttavia, le forze dell’ordine hanno successivamente chiarito che si trattava di una bravata con una pistola, senza che ci siano state vere sparatorie o incidenti. Nessuna persona è rimasta ferita e non sono state segnalate altre conseguenze.

Una serata di allarme a Biella si è risolta in una falsa accusa, quando dei colpi esplosi in via Don Sturzo hanno fatto temere una sparatoria tra i residenti. L'episodio, verificato dalle forze dell'ordine, ha rivelato che la fonte del rumore era una pistola scacciacani usata da alcuni giovani come bravata. I fatti sono accaduti nella sera di mercoledì 11 marzo, intorno alle ore 22:00, generando un'ondata di preoccupazione immediata nel quartiere. Le pattuglie della Polizia di Stato e gli agenti della Squadra Mobile sono intervenuti sul posto per accertare le circostanze reali dell'accaduto.