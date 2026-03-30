Studente 17enne arrestato Frassinetti | Dai social alla violenza il passo può essere breve

Un ragazzo di 17 anni è stato arrestato mentre pianificava un attentato all’interno di una scuola. L’indagine ha evidenziato come il giovane abbia utilizzato i social network per condividere le sue intenzioni prima di essere fermato dalle forze dell’ordine. La vicenda ha riacceso il dibattito sulla presenza di contenuti violenti online e sulla prevenzione di atti criminosi tra i minorenni.