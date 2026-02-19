Perugia 17enne fa il Signal for help ma resta ignorato | arrestato 45enne per violenza

A Perugia, un 17enne ha inviato il segnale di aiuto con un gesto discreto, ma nessuno se ne è accorto. La mano alzata con il pollice piegato e le dita chiuse a pugno rappresentano un “Signal for help”, un messaggio di richiesta di soccorso. Tuttavia, il ragazzo è stato lasciato senza risposta, mentre un uomo di 45 anni è stato arrestato per violenza. La scena si è svolta davanti a passanti ignari, che non hanno percepito il senso nascosto del gesto.

Un gesto silenzioso, quasi impercettibile per chi non ne conosce il significato. Una mano alzata, il pollice piegato nel palmo, le dita che si chiudono a pugno. È il Signal for help, il segnale internazionale contro la violenza. In una strada di Perugia, in pieno pomeriggio, quel gesto è rimasto sospeso nell'aria senza trovare risposta. A compierlo è stato un ragazzo di 17 anni, che pochi istanti prima aveva capito di trovarsi in pericolo. Solo troppo tardi, con la denuncia ai carabinieri, la sua richiesta d'aiuto avrebbe trovato ascolto. La vicenda, ricostruita dagli investigatori dell'Arma, ha portato all'arresto di un uomo di 45 anni, di origini marocchine, accusato di violenza su minorenne.