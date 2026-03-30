Strisce pedonali rialzate in via Petrarca e via Manzoni per ridurre gli incidenti mortali
Sono state avviate le operazioni di installazione di strisce pedonali rialzate lungo via Petrarca, nel quartiere di Posillipo, presso il civico 141. La realizzazione delle nuove infrastrutture si inserisce in un intervento volto a ridurre il rischio di incidenti mortali nella zona. L’intervento riguarda anche via Manzoni, dove sono previste opere simili.
Partita l'installazione delle strisce pedonali rialzate in via Petrarca, a Posillipo, all'altezza del civico 141. Nei prossimi giorni saranno messe in via Manzoni, via Caravaggio e Corso Vittorio Emanuele. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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