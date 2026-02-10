Foggia sicurezza stradale a rischio | strisce pedonali sbiadite e incidenti in aumento un’emergenza da risolvere

A Foggia, i residenti sono preoccupati per la sicurezza sulle strade. Le strisce pedonali sono sbiadite e non ben visibili, e gli incidenti sono in aumento. La situazione preoccupa chi ogni giorno si muove tra auto e passanti, e ora la gente chiede interventi immediati per mettere in sicurezza le strade e ridurre i rischi.

Foggia è al centro di una denuncia sulla sicurezza stradale, con particolare attenzione alla condizione delle strisce pedonali. Il consigliere comunale Nunzio Angiola ha documentato attraverso un video reportage lo stato di degrado e la scarsa visibilità degli attraversamenti, sollevando preoccupazioni per l’incolumità di pedoni e ciclisti. La situazione, secondo quanto riportato, è particolarmente critica in prossimità di luoghi sensibili come scuole, ospedali e luoghi di culto. Il reportage di Angiola, diffuso oggi, 10 febbraio 2026, mette in luce una realtà che, a quanto pare, non trova adeguata risposta nelle priorità dell’amministrazione locale.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Foggia Sicurezza

Dopo l’aumento degli incidenti nelle aree urbane, le autorità hanno deciso di intervenire.

Ultime notizie su Foggia Sicurezza

