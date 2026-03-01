La Bologna Marathon 2026 si è conclusa con oltre 12.000 partecipanti, segnando il record di iscrizioni per l’edizione. I vincitori della maratona sono due keniani, Ishmael e Sheila, che hanno stabilito i nuovi primati di gara. La giornata ha visto anche numerosi atleti in gara, tutti impegnati sui percorsi della città. I risultati ufficiali sono stati pubblicati subito dopo la conclusione dell’evento.

Bologna, 1 marzo 2026 - Bologna corre forte e firma un'edizione 2026 da record, sia nel numero dei partecipanti che sul cronometro dei vincitori che stabiliscono i primati di gara nella distanza di maratona. Il capoluogo emiliano ha assistito al passaggio del fiume in piena di 12mila partecipanti, 9mila dei quali sulle gare competitive, con la partenza unica e spettacolare da Via Irnerio alle ore 9.00. Sulla linea di partenza a celebrare e a dare l'inizio di una memorabile giornata il Sindaco di Bologna Matteo Lepore e l'Assessora allo Sport e al Bilancio del Comune di Bologna Roberta Li Calzi, quest'ultima ha anche corso la mezza maratona. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bologna Marathon 2026 da record: 12mila partecipanti. Vincono con primato i keniani Ishmael e Sheila. Tutti i risultati

Termal Bologna Marathon da record: vincono con primato gara i keniani Ishmael Chelanga Kalale e Sheila ChepkechLa 42 km festeggia i nuovi primati di gara con i keniani Ishmael Chelanga Kalale e Sheila Chepkech Per la 30 km dei Portici si impongono Nicolò Petrin e Giorgia Venturi Riccardo Mugnosso e Andreea Luc ... corrieredellosport.it

Bologna Marathon 2026: il percorso, gli orari, strade chiuse, regolamento e deviazioni busDomenica 1° marzo si corre la maratona e il Bologna: novemila partecipanti alla partenza per le tre gare competitive e la camminata City-Run ... corrieredibologna.corriere.it

Bologna Marathon, doppio record al traguardo. In novemila di corsa e c'è anche il sindaco x.com

Don Paolo Polizzi, sacerdote salesiano di 32 anni, partecipa alla Bologna Marathon. Prende questa manifestazione come un'occasione per «conciliare corpo e spirito»: «Qualche ragazzo ha detto di vedermi come un esempio di tenacia sportiva e per me que - facebook.com facebook