Un ragazzo di 17 anni, residente a Pescara, è stato arrestato con l’accusa di aver pianificato un attentato in ambito scolastico. Secondo le indagini, l’indagato aveva in corso la produzione di armi e sostanze chimiche, e si era iscritto a un gruppo Telegram dedicato alla ‘razza ariana’. Le autorità hanno intercettato i suoi messaggi e fermato il giovane prima che potesse mettere in atto il suo piano.

Roma, 30 marzo 2026 – Stava lavorando alla fabbricazione di armi e di ordigni chimici e programmava di compiere una strage a scuola. Per questo i carabinieri del Ros hanno arrestato un 17enne pescarese, residente a Perugia. Al minorenne vengono contestati anche i reati di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa oltre che detenzione di materiale con finalità di terrorismo. Secondo quanto emerso dalle indagini, il ragazzo stava cercando di realizzare ordigni artigianali. Il minorenne seguiva un gruppo Telegram incentrato su contenuti e narrazioni legati alla supposta superiorità della 'razza ariana'. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Progettava strage a scuola con l’esplosivo “madre di Satana”: arrestato 17enne pescarese iscritto a gruppo Telegram sulla ‘razza ariana’

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