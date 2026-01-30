Marano l’inferno di fango | strade ridotte a groviera dopo le piogge

Le strade di Marano sono diventate un vero e proprio inferno di fango. Le piogge incessanti hanno trasformato le vie di paese in un groviera, creando disagi e rischi per chi deve muoversi ogni giorno. I residenti si lamentano, e il deputato Borrelli non ha perso tempo nel denunciare il disastro che riguarda le infrastrutture locali. La situazione è difficile, e ora si aspetta una risposta concreta dalle autorità.

La denuncia del deputato Borrelli: “il disastro delle strade di Marano.”. MARANO (NAPOLI) – Non è una scena di un film post-apocalittico, ma la realtà quotidiana dei residenti di Marano. Ad ogni acquazzone, il velo di asfalto (già precario) cede il posto a vere e proprie trappole per automobilisti e centauri. La situazione è tornata al centro del dibattito pubblico grazie alle dure denunce di Francesco Emilio Borrelli, che punta il dito contro una manutenzione carente e una gestione del territorio che definisce “ disastrosa”. Il “Disastro” Post-Pioggia. Quando piove, Marano cambia volto. L’acqua non solo riempie le buche esistenti rendendole invisibili e trasformandole in insidie letali, ma scava nuovi solchi, trascinando via detriti e sedimenti. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

