Monza strade groviera e asfalti rappezzati fanno arrabbiare i cittadini

Le strade di Monza continuano a rappresentare una fonte di disagio per i cittadini, tra buche e asfalti riparati che si deteriorano rapidamente. Le condizioni del manto stradale, spesso caratterizzate da superfici irregolari e rappezzi poco duraturi, contribuiscono a creare disagio e insoddisfazione tra residenti e automobilisti. È importante intervenire con soluzioni durature per migliorare la sicurezza e la qualità della viabilità cittadina.

Buche. Ma anche asfalti rappezzati che però "saltano" poco dopo essere stati sistemati. Le strade groviera sembrerebbero continuare a rappresentare un incubo per tanti monzesi. Sono infatti ancora diverse le vie e i marciapiedi dove l’asfalto cede, viene rattoppato e poi cede nuovamente. E questo nonostante i tanti interventi che il Comune ha messo in campo negli ultimi mesi, incrementando anche lo stanziamento complessivo dedicato alla manutenzione per il biennio 2025-2026 a 4 milioni di euro, rispetto ai 3 milioni del precedente biennio. Segno dunque che il problema fatica a risolversi, e che continua a ripresentarsi. 🔗 Leggi su Monzatoday.itImmagine generica

