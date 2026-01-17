Monza strade groviera e asfalti rappezzati fanno arrabbiare i cittadini

Le strade di Monza continuano a rappresentare una fonte di disagio per i cittadini, tra buche e asfalti riparati che si deteriorano rapidamente. Le condizioni del manto stradale, spesso caratterizzate da superfici irregolari e rappezzi poco duraturi, contribuiscono a creare disagio e insoddisfazione tra residenti e automobilisti. È importante intervenire con soluzioni durature per migliorare la sicurezza e la qualità della viabilità cittadina.

Buche. Ma anche asfalti rappezzati che però "saltano" poco dopo essere stati sistemati. Le strade groviera sembrerebbero continuare a rappresentare un incubo per tanti monzesi. Sono infatti ancora diverse le vie e i marciapiedi dove l’asfalto cede, viene rattoppato e poi cede nuovamente. E questo nonostante i tanti interventi che il Comune ha messo in campo negli ultimi mesi, incrementando anche lo stanziamento complessivo dedicato alla manutenzione per il biennio 2025-2026 a 4 milioni di euro, rispetto ai 3 milioni del precedente biennio. Segno dunque che il problema fatica a risolversi, e che continua a ripresentarsi. 🔗 Leggi su Monzatoday.it Leggi anche: Strade groviera. Sono gli scavi per la fibra Leggi anche: Strade come groviera: si è aperta un'altra voragine (la terza) Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Monza, strade groviera e asfalti rappezzati fanno arrabbiare i cittadini - Nel quartiere Libertà una grossa e pericolosa curva buca in curva resta da sistemare ... monzatoday.it

Strade da paura a Ancona, asfalti pieni di crateri: «Per i borghi solo promesse elettorali» - ANCONA Strade groviera, asfalti talmente malmessi da rischiare di lasciarci uno pneumatico. corriereadriatico.it

Strade groviera all’ex aeronautica - Pioggia di segnalazioni da parte di diversi cittadini sulla situazione in cui versa l’asfalto sulle strade interne dell’area all’ex Aeronautica Militare. ilrestodelcarlino.it

Viaggiavano per le strade di Monza con un carico che non doveva esserci. - facebook.com facebook

#Monzanews #infoutili #DaSapere Per garantire e migliorare la sicurezza stradale a #Monza, la Giunta Comunale ha approvato una serie interventi mettendo a disposizione più di 1,3 milioni di euro. In particolare: -500.000 euro sono stati stanziati per interven x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.