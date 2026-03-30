Christian Provenzano, riconosciuto come il “Re dell’oud”, si distingue nel panorama della profumeria internazionale per la sua capacità di combinare talento e vasta esperienza nel settore. La sua conoscenza approfondita delle materie prime e la curiosità costante lo portano a sperimentare nuove combinazioni e tecniche creative. La sua carriera si caratterizza per un continuo approfondimento delle fragranze di alta qualità e per l’abilità di innovare nel campo della profumeria di lusso.

Nel mondo della profumeria internazionale, Christian Provenzano è una figura che unisce talento creativo, esperienza e una curiosità quasi inesauribile per le materie prime. Nato in Marocco da genitori italiani e oggi Global Director of Perfumery di CPL Aromas, Provenzano ha costruito una carriera lunga oltre cinquant’anni, durante la quale ha firmato centinaia di fragranze per marchi – lui è il naso dietro Halfeti di Penhaligon’s – di tutto il mondo. Il suo stile combina tradizione e innovazione, con una particolare maestria nelle composizioni a base di oud e ambra, tanto da valergli il soprannome di “King of Oud and Master of Amber”. Il suo percorso, però, non nasce solo tra alambicchi ed essenze. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Storia e talenti creativi del “Re dell’oud” Christian Provenzano

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