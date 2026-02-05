Castello antico come sfondo del thriller di Christian De Sica | Agata Christian – Delitto sulle Nevi

Una scena di mistero si svolge tra le mura di Castel Savoia, il castello reale della Valle d’Aosta. Christian De Sica porta sul grande schermo un thriller ambientato proprio in questa residenza antica, circondata da neve e silenzio. La produzione ha scelto questa location suggestiva come sfondo per un racconto di delitto e suspense, creando un’atmosfera intensa e coinvolgente.

**Il castello del mistero di Agata Christian – Delitto sulle nevi è Castel Savoia, una residenza reale immersa tra le vette innevate della Valle d'Aosta.** È il luogo che ospita la storia di un giallo surreale, protagonista del nuovo film con Christian De Sica, diretto da Eros Puglielli e uscito nei cinema il 5 febbraio 2026. Con un cast ricco di nomi noti – tra cui Pasquale Petrolo, Paolo Calabresi, Sara Croce, Enzo Paci – il film si sviluppa in una residenza fiabesca, simbolo dell'epoca vittoriana e del lusso della monarchia italiana, dove ogni angolo nasconde un segreto. Ecco dove comincia l'avventura: in un castello che non è solo il palcoscenico del giallo, ma un vero e proprio personaggio della storia.

