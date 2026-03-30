Mercoledì 25 marzo si è svolta in Consiglio Comunale una seduta dedicata alla petizione contro il riarmo, sostenuta dal comitato Attac. La petizione ha raccolto oltre 1.300 firme nel corso dei mesi e chiede al Comune di promuovere la riconversione civile delle aziende produttrici di armi. La discussione si inserisce nel quadro del movimento nazionale Stop Rearm Europe.

La petizione discussa in aula consiliare e il commento del comitato promotore della raccolta firme: "Occorrono atti concreti" Mercoledì scorso 25 marzo si è tenuta la discussione in Consiglio Comunale sulla petizione contro il riarmo, che in coerenza col percorso nazionale Stop Rearm Europe, ha raccolto nei mesi scorsi 1.347 firme. Tutte le forze politiche hanno ringraziato le realtà collettive promotrici della petizione e tutti i cittadini e le cittadine che hanno voluto prendere parte a questa importante iniziativa di partecipazione democratica. Purtroppo, al di là di questa affermazione di metodo, le posizioni espresse durante la discussione hanno solo in parte affrontato il merito di tutte le questioni che stanno a cuore a così tante persone. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

© Livornotoday.it - Stop riarmo, oltre 1.300 firme in Consiglio. Il comitato Attac: "Il Comune si impegni a promuovere la riconversione civile delle aziende produttrici di armi"

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