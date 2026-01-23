Landini CGIL | Aumenti contrattuali al 6% e inflazione al 18%

Maurizio Landini, segretario generale della CGIL, sottolinea l’importanza di intervenire sui contratti collettivi per migliorare la condizione dei lavoratori. Secondo le sue parole, è fondamentale raggiungere aumenti salariali del 6%, considerando l’attuale inflazione che ha raggiunto il 18%. Questo approccio mira a garantire un adeguato potere d’acquisto e a rispondere alle esigenze economiche dei cittadini.

Secondo il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, per affrontare il tema dei salari in Italia è necessario partire dai contratti. Durante un intervento a Piazzapulita, in onda su La7, ha criticato le scelte del governo in materia di rinnovi contrattuali, in particolare nel settore pubblico. Landini contesta il metodo adottato dal governo nel rinnovo dei contratti della sanità e della scuola, evidenziando che l’aumento del 6% concordato arriva in un contesto in cui l’inflazione ha toccato il 18%. Il risultato, secondo lui, è una riduzione reale del potere d’acquisto per chi lavora nel pubblico.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Salari al palo da dieci anni. Aumenti mangiati dall’inflazione. Landini (Cgil): ora i rinnovi ogni annoNegli ultimi dieci anni, i salari italiani sono rimasti sostanzialmente stabili, mentre l’inflazione ha eroso il potere d’acquisto.

