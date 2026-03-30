Stefania Nesi | 4 quartieri 5 incontri per il futuro di Pistoia

Stefania Nesi, candidata del Partito Democratico alle primarie del centrosinistra previste per aprile 2026, ha organizzato una serie di incontri pubblici in quattro quartieri di Pistoia. Sono previsti cinque appuntamenti ufficiali, durante i quali si discuterà di questioni locali e di proposte per il futuro della città. Le riunioni si svolgono in diverse aree della città e sono aperte alla partecipazione dei cittadini.

Stefania Nesi, candidata del PD alle primarie del centrosinistra previste per il 12 aprile 2026, ha lanciato una serie di incontri pubblici a Pistoia. La settimana che inizia lunedì 30 marzo vedrà la candidata impegnata in diversi quartieri della città, con appuntamenti fissi al Circolo ARCI di Candeglia, al Circolo Ricreativo Nespolo, al Nursery Campus e alla Casa del Popolo di Spazzavento. L’obiettivo dichiarato è presentare proposte concrete per la vita quotidiana dei cittadini. La candidata ha definito questi momenti come opportunità per affrontare temi reali legati alla gestione urbana. Il calendario include anche un appuntamento dedicato allo sport previsto per giovedì 2 aprile in via Giuseppe Gentile 44. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Stefania Nesi: 4 quartieri, 5 incontri per il futuro di Pistoia Articoli correlati Stefania Nesi: 4 incontri a Pistoia per le Primarie PdStefania Nesi, candidata del Pd alle Primarie, sta organizzando una serie di incontri pubblici a Pistoia per coinvolgere direttamente la cittadinanza. Leggi anche: Colpo di scena: il Pd propone Stefania Nesi come candidata Altri aggiornamenti su Stefania Nesi Argomenti discussi: Continuano gli incontri con Stefania Nesi. Continuano gli incontri con Stefania NesiProsegue il calendario degli appuntamenti pubblici di Stefania Nesi, candidata sindaca del Pd alle primarie del centrosinistra del 12 aprile. Una settimana ricca di iniziative sul territorio, tra conf ... valdinievoleoggi.it Dalla candidata alle primarie Stefania Nesi una lettera a iscritti ed elettori: Ritroviamo una direzione condivisaUna lettera rivolta a iscritte, iscritti, elettrici ed elettori del Partito Democratico. Così Stefania Nesi, candidata alle primarie del centrosinistra del 12 aprile, interviene nel dibattito politico ... valdinievoleoggi.it