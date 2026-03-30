Nella stazione ferroviaria di Rimini si discute sulla presenza o meno dei controlli della Polfer durante le ore notturne. La questione, sollevata recentemente, ha suscitato reazioni da parte di alcuni esponenti politici, che hanno criticato la decisione di non garantire il presidio durante le ore notturne. La discussione coinvolge anche le implicazioni sulla sicurezza e sull’organizzazione del servizio di sorveglianza.

Allarme per la possibile assenza di presidio tra le 19 e le 7. Dal Pd la denuncia: “Decisione incomprensibile, aumenta il rischio sicurezza” La possibile assenza del presidio della Polfer nelle ore notturne alla stazione ferroviaria di Rimini accende il dibattito politico sulla sicurezza. Secondo quanto emerso, già dalle festività pasquali lo scalo potrebbe restare senza sorveglianza tra le 19 e le 7, una fascia considerata particolarmente delicata. A sollevare il caso è il Partito democratico riminese, per voce di Giacomo Gnoli (segretario cittadino) e Alberto Clementi (responsabile sicurezza), che esprime forte preoccupazione per una scelta ritenuta rischiosa per l’ordine pubblico in una delle aree più sensibili della città. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

© Riminitoday.it - Stazione senza controlli di notte: scoppia il caso Polfer. Il Pd: "Scelta grave, politica miope e incoerente"

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