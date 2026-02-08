Taglio Comuni montani Menna Abruzzo Insieme | Scelta grave e miope a rischio servizi essenziali e coesione sociale

Il consigliere di Abruzzo Insieme, Menna, non le manda a dire sulla nuova classificazione dei Comuni montani. In poche parole, definisce la scelta grave e miope, perché rischia di mettere in ginocchio decine di paesi. Se questa classificazione verrà confermata, molti di questi Comuni perderanno risorse essenziali per garantire servizi e diritti ai cittadini. La preoccupazione è forte, perché si tratta di un colpo duro alla coesione sociale e alla vita di chi abita in queste zone.

"C'è poco da festeggiare di fronte alla nuova classificazione dei Comuni montani che, se confermata, rischia di colpire duramente decine di realtà abruzzesi, private da un giorno all'altro di risorse fondamentali per garantire servizi, diritti e qualità della vita ai cittadini. Parliamo di una.

